شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن عن أسماء المرشحين للتعاقد على وظائف الإعادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة تبوك عن أسماء المرشحين والمرشحات للتعاقد على وظائف الإعادة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، وتدعو كافة المرشحين لمراجعة عمادة الموارد البشرية بالجامعة لاستكمال إجراءات التعاقد بتاريخ 1444/10/06هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه. رابط الاستعلام وأضافت جامعة تبوك أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.