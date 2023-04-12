وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي) لحملة (الدبلوم) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).

6- الإلمام بالأدوات والتطبيقات المكتبية.

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:

1- العمل كنقطة تواصل بين الإدارة والموظفين والعملاء والجهات الأخرى.

2- إدارة المعلومات في الوقت المناسب وبدقة..

3- إدارة وجدولة مواعيد الإدارة وإعداد الاجتماعات.

4- إجراء ترتيبات السفر والإقامة.

5- إعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/21 الموافق 2023/04/12.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا