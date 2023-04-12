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وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد تنفيذي) لحملة (الدبلوم) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).
6- الإلمام بالأدوات والتطبيقات المكتبية.

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:
1- العمل كنقطة تواصل بين الإدارة والموظفين والعملاء والجهات الأخرى.
2- إدارة المعلومات في الوقت المناسب وبدقة..
3- إدارة وجدولة مواعيد الإدارة وإعداد الاجتماعات.
4- إجراء ترتيبات السفر والإقامة.
5- إعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/21 الموافق 2023/04/12.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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