شكرا لقرائتكم شركة الأهلي إسناد تعلن عن 75 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 75 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم فأعلى) في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مُمثل الخدمات الهاتفية (35 وظيفة):

– مكان العمل (الرياض، جدة).

– درجة الدبلوم فأعلى.

– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري (10 وظائف):

– مكان العمل (الدمام، الخبر، الجبيل، أبها، خميس مشيط، جازان).

– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.

– خبرة 3 سنوات في البنوك كمستشار عقاري او ما يعادله.

3- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي (7 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، الخبر، خميس مشيط، أبها، الطائف، الجبيل، الأحساء).

– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.

– خبرة سنه في مجال مبيعات منتج التمويل الشخصي ويفضل من لديه خبرة في شراء المديونية ومهارات المبيعات.

4- موظف مبيعات (20 وظيفة):

– مكان العمل (الرياض، القطيف، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الخبر، خميس مشيط، جازان، جدة، حائل، الدمام، الطائف، الخرج، الباحة، الأحساء، أبها، الخفجي).

– درجة الدبلوم فأعلى.

– العمل ميداني ومكتبي.

5- محامي (3 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).

– المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا