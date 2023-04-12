وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سامرف

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط الإنتاج والإمداد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– مهندس أنظمة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، أو هندسة الأنظمة، أو هندسة الإلكترونيات).

– محاسب الخزانة والضرائب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)