شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بفروع سدافكو في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وبيشة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير ورشة عمل (جدة).

– محاسب مستودع (بيشة).

– موظف مبيعات/ ما قبل البيع (للنساء/ المدينة المنورة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)