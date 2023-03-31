وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمدينة التعليمية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف تطوير التعليم

وأبرزت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير السكن والضيافة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الفندقة، إدارة الأعمال، التمريض، تربية خاصة).

– مساعد إداري/ الاستقبال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)