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شكرا لقرائتكم الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
منسق تسليم المنتجات
المؤهلات والخبرات:
- شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.
- معرفة السياسة والإجراءات.
مساعد مرحل جوي:
- شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.
- رخصة مرحّل جوي من هيئة الطيران المدني (ساري المفعول).
أخصائي تطوير خدمات التسويق:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق والتشغيل، إدارة الجودة، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).
- معدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).
طريقة التقديم:
أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: