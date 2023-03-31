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الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم الخطوط الجوية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق تسليم المنتجات

المؤهلات والخبرات:

  •  شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.
  •  معرفة السياسة والإجراءات.

مساعد مرحل جوي:

  •  شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات أو شهادة الدبلوم.
  •  رخصة مرحّل جوي من هيئة الطيران المدني (ساري المفعول).

أخصائي تطوير خدمات التسويق:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، التسويق والتشغيل، إدارة الجودة، نظم المعلومات الإدارية،  تقنية المعلومات، إدارة الطيران، علم النفس، علم المعلومات، التسويق الرقمي).
  •  معدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

طريقة التقديم:

أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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