شكرا لقرائتكم الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق تسليم المنتجات

المؤهلات والخبرات:

