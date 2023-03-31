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الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين

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شكرا لقرائتكم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. محاسبة.
  2. سكرتيرة.
  3. مساعد مبيعات.
  4. مشرف مستودع.
  5. ممثل مبيعات.
  6. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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