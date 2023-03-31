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شكرا لقرائتكم وظائف لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد إداري.
- رئيس قسم طاقم القطار.
- سائق قطار.
- مراقب المرور.
- كابتن قطار أول.
- محلل خدمات الدعم.
- أخصائي تكاليف.
- أخصائي أول تطوير التطبيقات.
- فني المسارات والهياكل.
- مشغل المحطة الطرفية والساحة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).