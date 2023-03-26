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شكرا لقرائتكم صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- متخصص في استمرارية الأعمال.
المؤهلات والخبرات:
- درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين و المالية والإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.
- الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).
المهام والمسؤوليات:
- دراسة وتحليل وتحديد العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات في الصندوق وتنفيذ عملياتها الأساسية واستمرار أعمالها واستخلاص النتائج.
- الإشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها، وتقديم الدعم لوحدات الأعمال والإجابة على الأسئلة.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة، وإسناد المسؤوليات في وحدات الأعمال، والتواصل مع السلطات.
- تخطيط اختبارات خطط الطوارئ، وتنفيذها واستخلاص النتائج منها، وتقييم أداء استمرارية الأعمال بعد حدوث عراقيل وانقطاعات حقيقية في العمل، والتحقيق في حالات العجز وإعداد التقارير، وتحديث الإجراءات والخطط.
- نشر الخطط والإجراءات في الصندوق، وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية الأعمال ودعمهم، ومراقبة أدائهم.
طريقة التقديم:
أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: