وظائف

وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات لحملة الدبلوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات لحملة الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن تدريب منتهٍ بالتوظيف لخريجي الدبلوم للعمل مع شركة السيف للمقاولات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على الدبلوم.
3 – التخصصات المطلوبة (فني كهرباء، فني مشغل بي إم اس، إلكترونيات، تيار منخفض، تبريد وتكييف، إلكتروميكانك، أجهزة منزلية، تقنية مصاعد، كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن).
4- العمر أن لا يتجاوز 25 عاماً.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).

المميزات أثناء التدريب:

1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب .
2- مكافأة شهرية لا تقل عن (2000) ريال أثناء التدريب.
3- تأمين طبي.

المميزات بعد التدريب:

1- راتب مجزٍ أساسي.
2- بدلات أخرى .
3- تأمين طبي.
التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا