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شكرا لقرائتكم شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية لدى شركائها برواتب تصل (8,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- منسق خدمة دعم الموقع (راتب يصل 8,000 ريال).
2- ميكانيكي محركات.
3- مساح الكميات
4- مهندس سلامة.
5- مهندس أمن الأنظمة
6- مسؤول سلامة.
7- موظف إداري.
أماكن العمل:
– نيوم.
– محافظة البدع.
– تبوك.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا