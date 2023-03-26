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شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية

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شكرا لقرائتكم شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية لدى شركائها برواتب تصل (8,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- منسق خدمة دعم الموقع (راتب يصل 8,000 ريال).
2- ميكانيكي محركات.
3- مساح الكميات
4- مهندس سلامة.
5- مهندس أمن الأنظمة
6- مسؤول سلامة.
7- موظف إداري.

أماكن العمل:

– نيوم.
– محافظة البدع.
– تبوك.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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