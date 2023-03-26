شكرا لقرائتكم 345 وظيفة شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 345 وظيفة (رجال / نساء) في عدة مدن (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.