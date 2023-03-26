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شكرا لقرائتكم 345 وظيفة شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 345 وظيفة (رجال / نساء) في عدة مدن (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي أرشفة (ثانوية).
2- مرمز الأعمال.
3- فني مختبر.
4- كاتب معلومات المريض.
5- مرمّز طبي.
6- صيدلي.
7- ممارس مكافحة العدوى.
8- اخصائي طب طوارئ.
9- مساعد صيدلي.
5- وظائف تمريض (161 وظيفة).
6- وظائف طبية.
.. وأخرى.
أماكن العمل:
– (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الأحساء).
(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):
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طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):
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