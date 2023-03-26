شكرا لقرائتكم 70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 70 وظيفة (ثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.