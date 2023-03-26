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شكرا لقرائتكم 70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 70 وظيفة (ثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير المطالبات.
2- مسؤول الفواتير.
3- مسؤول المطالبات.
4- مسؤول الأمن.
5- رئيس الحسابات.
6- أمين الصندوق.
7- محاسب.
8- مهندس الطب الحيوي.
9- سكرتير طبي.
10- منسق طبي.
11- حارس أمن (16 وظيفة).
12- كاتب تسجيل.
13- كاتب الموافقة الطبية.
14- سائق.
15- مسؤول قانوني أول.
16- مُمثل مركز الاتصال.
.. وأخرى.
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
أماكن العمل:
– الرياض.
– مكة المكرمة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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