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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– فني كهرباء.
– مشغل شاحنة ميناء.
– مشغل معدة مناولة.
– متدرب إداري.
– مشغل رافعة ميناء.
– فني ثلاجات.
– عامل تربيط حبال.
– مشغل شاحنة ميناء.
– مشغل معدة مناولة.
– كبير مطور شبكات.
– مسئول السلامة.
– فني ميكانيكي.
– مشرف مشتريات (ثانوية فأعلى).
– كبير مهندسين الكهرباء.
– فني كهربائي.
– مدير الشحن والتفريغ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا