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– فني كهرباء. – مشغل شاحنة ميناء. – مشغل معدة مناولة. – متدرب إداري. – مشغل رافعة ميناء. – فني ثلاجات. – عامل تربيط حبال. – مشغل شاحنة ميناء. – مشغل معدة مناولة. – كبير مطور شبكات. – مسئول السلامة. – فني ميكانيكي. – مشرف مشتريات (ثانوية فأعلى). – كبير مهندسين الكهرباء. – فني كهربائي. – مدير الشحن والتفريغ.

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.