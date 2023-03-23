شكرا لقرائتكم وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- أخصائي الأمن السيبراني.

2- مبرمج أول.

3- أخصائي إدارة مشاريع تقنية.

4- كبير مهندسي تقنية المعلومات. التخصصات المطلوبة: – الأمن السيبراني.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– نظم المعلومات.

– هندسة البرمجيات.

– أو ما يعادلها. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا