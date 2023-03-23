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وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي الأمن السيبراني.
2- مبرمج أول.
3- أخصائي إدارة مشاريع تقنية.
4- كبير مهندسي تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة:

– الأمن السيبراني.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– هندسة البرمجيات.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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