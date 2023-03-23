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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي الأمن السيبراني.
2- مبرمج أول.
3- أخصائي إدارة مشاريع تقنية.
4- كبير مهندسي تقنية المعلومات.
التخصصات المطلوبة:
– الأمن السيبراني.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– هندسة البرمجيات.
– أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا