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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي الأمن السيبراني:
– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات أو علوم الحاسب الآلي أو المجالات الأخرى ذات الصلة أي شهادة ذات صلة هي ميزة.
– خبرة سنتين في أي مجال ذي صلة، سنتين منها في مجال الأمن السيبراني.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
1- كبير أخصائيين إدارة البيانات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو إدارة البيانات أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– يفضّل الحصول على درجة الماجستير أي شهادة تخصصية ذات صلة تعتبر ميزة إضافية.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات لحاملي البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحاملي الماجستير منها سنتين في منصب قيادي / إشرافي.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/05هـ الموافق 2023/03/27م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- كبير أخصائيين إدارة البيانات:
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2- أخصائي الأمن السيبراني:
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