شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة المراعي في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى في 5 مدن بالمملكة (الرياض – جدة – الدمام – الخرج – الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- مسؤول قاعدة بيانات.

2- مساعد مدير التسويق التجاري.

3- كاتب مراقبة المخزون.

4- موظف استقبال.

5- مدير التحسين المستمر.

6- مدير فريق – الهندسة المركزية.

.. وأخرى. أماكن العمل: – (الرياض – جدة – الدمام – الخرج – الجبيل). المؤهلات: – الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا