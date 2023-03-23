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شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة المراعي في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى في 5 مدن بالمملكة (الرياض – جدة – الدمام – الخرج – الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مسؤول قاعدة بيانات.
2- مساعد مدير التسويق التجاري.
3- كاتب مراقبة المخزون.
4- موظف استقبال.
5- مدير التحسين المستمر.
6- مدير فريق – الهندسة المركزية.
.. وأخرى.
أماكن العمل:
– (الرياض – جدة – الدمام – الخرج – الجبيل).
المؤهلات:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا