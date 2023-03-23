شكرا لقرائتكم شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الوطني الجديد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المؤهلات المطلوبة: – الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى. المسميات الوظيفية: – مضيف جوّي (ثانوية فأعلى).

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي سلاسل الإمداد.

– مدير أول المبيعات.

– مدير التوظيف.

– فني صيانة طائرات (وظائف مُتعددة).

– مدير عمليات الأمن السيبراني.

– مدير أول مركز الاتصال.

.. وغيرها من الوظائف. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا