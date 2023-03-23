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شكرا لقرائتكم شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الوطني الجديد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
المسميات الوظيفية:
– مضيف جوّي (ثانوية فأعلى).
– مساعد تنفيذي.
– أخصائي سلاسل الإمداد.
– مدير أول المبيعات.
– مدير التوظيف.
– فني صيانة طائرات (وظائف مُتعددة).
– مدير عمليات الأمن السيبراني.
– مدير أول مركز الاتصال.
.. وغيرها من الوظائف.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا