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شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الشؤون الفنية:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة – أساسي
- الخبرة العملية: خبرة عشر (10) سنوات في الهندسة منها أربع (4) سنوات في الإشراف
- مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 5 ، STEP: 75 ، أو TOEFL: (PBT: 466) (IBT: 51)
فني رعاية مرضى:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: دبلوم في التمريض أو مجال ذي صلة – أساسي
- خبرة في العمل: سنة واحدة (1) من الخبرة في مجال ذي صلة – يفضل.
- متطلبات أخرى: تسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية – أساسي.
- مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 6 ، STEP: 75٪ ، أو TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61)
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).