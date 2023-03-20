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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الشؤون الفنية:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة – أساسي
  • الخبرة العملية: خبرة عشر (10) سنوات في الهندسة منها أربع (4) سنوات في الإشراف
  • مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 5 ، STEP: 75 ، أو TOEFL: (PBT: 466) (IBT: 51)

فني رعاية مرضى:

المؤهلات والخبرات:

  •  تعليم: دبلوم في التمريض أو مجال ذي صلة – أساسي
  •  خبرة في العمل: سنة واحدة (1) من الخبرة في مجال ذي صلة – يفضل.
  • متطلبات أخرى: تسجيل الهيئة للتخصصات الصحية – أساسي.
  •  مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 6 ، STEP: 75٪ ، أو TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61)

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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