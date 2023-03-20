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شكرا لقرائتكم غازكو تعلن عن وظائف في عدة مجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير عمليات الأعمال:
الواجبات والمسؤوليات:
- تطوير مبادرات لتحسين عمليات الأعمال المستمرة.
- تطوير أفضل الممارسات لتحسين عمليات الأعمال.
- تصميم وتطوير وتنفيذ العمليات التجارية لتحقيق أهداف المنظمة.
- المساعدة في تخطيط الميزانية وتخصيص الموارد والجدول الزمني لتنفيذ تحسينات العملية.
- تخطيط وتنفيذ ومراقبة تغييرات إجراءات العمل للمشاريع.
- المساعدة في اتخاذ قرارات العمل المتعلقة بتنفيذ النظام وتعديله وصيانته وما إلى ذلك.
- تطوير وصيانة وثائق عمليات الأعمال التي سيتم استخدامها كمرجع لإعداد حالات الاختبار ووثائق التدريب وما إلى ذلك.
- تحديث عمليات الأعمال لتلبية احتياجات العمل المتغيرة.
- تقديم التحليلات والحلول وحالات العمل إلى الإدارة العليا.
- التنسيق مع فريق متعدد الوظائف لتطوير متطلبات إجراءات العمل.
- المساعدة في تطوير الأدوات والقالب لدعم التسليم الناجح
- الحفاظ على وعي محدث بأحدث أساليب ومعايير BPM.
- يؤدي واجبات أو مهام أخرى ذات صلة حسب التوجيهات.
مدير الثقافة والمشاركة:
المؤهلات والخبرات:
- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- تعليم: بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال
- الكفاءات: (تقنيًا) استراتيجيات وأنظمة الموارد البشرية
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 19 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).