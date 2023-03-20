شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد مدير المشتريات.

أخصائي عمليات الشراء.

مراقب الجودة.

قائد فريق السكك الحديدية – مكة المكرمة.

قائد فريق السكك الحديدية – المدينة المنورة.

معاون مبيعات – جدة.

معاون مبيعات – مكة المكرمة.

متخصص ، إدارة علاقات الموردين.

ضابط عمليات الشراء.

والمزيد …

طريقة التقديم: