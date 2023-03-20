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شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد مدير المشتريات.
- أخصائي عمليات الشراء.
- مراقب الجودة.
- قائد فريق السكك الحديدية – مكة المكرمة.
- قائد فريق السكك الحديدية – المدينة المنورة.
- معاون مبيعات – جدة.
- معاون مبيعات – مكة المكرمة.
- متخصص ، إدارة علاقات الموردين.
- ضابط عمليات الشراء.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).