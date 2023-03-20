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الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم الخطوط للتموين تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مساعد مدير المشتريات.
  • أخصائي عمليات الشراء.
  • مراقب الجودة.
  • قائد فريق السكك الحديدية – مكة المكرمة.
  • قائد فريق السكك الحديدية – المدينة المنورة.
  • معاون مبيعات – جدة.
  • معاون مبيعات – مكة المكرمة.
  • متخصص ، إدارة علاقات الموردين.
  • ضابط عمليات الشراء.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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