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شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير تحكم المشروع:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة جامعية في الهندسة ، مرغوب فيها إذا كان المتقدم حاصل على تخرج في الهندسة أو إدارة الإنشاءات أو PMP في مجال ذي صلة
- خبرة مثبتة في إدارة المشاريع
- خبرة مثبتة في مراقبة المشاريع
- خبرة مثبتة في التخطيط
التفوق التشغيلي:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في الأعمال / الإدارة أو ما يعادلها.
- يفضل درجة الماجستير في الأعمال / الإدارة.
- خبرة + 5 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
- مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.
- تقديم خدمة إدارة المشروع لرئيس القسم في تتبع المشكلات وترتيبها حسب الأولوية وتصعيدها.
التميز في الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.خبرة +10 سنوات من الخبرة في مجال مشابه. مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.
رئيس وحدة الاتصالات:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في الأعمال / الإدارة أو ما يعادلها.
- يفضل درجة الماجستير في الأعمال / الإدارة.
- خبرة + 6 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
- مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).