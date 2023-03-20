- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي الضرائب.
2- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.
3- مدير شؤون الإبلاغ عن المخالفات.
4- خبير إدارة التكامل.
5- مشرف إدارة التكامل.
6- مهندس أول إدارة التكامل.
7- مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا