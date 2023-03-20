شكرا لقرائتكم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- أخصائي الضرائب.

2- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.

3- مدير شؤون الإبلاغ عن المخالفات.

4- خبير إدارة التكامل.

5- مشرف إدارة التكامل.

6- مهندس أول إدارة التكامل.

7- مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات. التخصصات المطلوبة: – التخصصات الإدارية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات التقنية. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا