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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي الضرائب.
2- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.
3- مدير شؤون الإبلاغ عن المخالفات.
4- خبير إدارة التكامل.
5- مشرف إدارة التكامل.
6- مهندس أول إدارة التكامل.
7- مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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