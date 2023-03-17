وظائف شاغرة للجنسين بمركز تنمية الحياة الفطرية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر موقعه الإلكتروني، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز تنمية الحياة الفطرية

وأبرز المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنَّ تخصصات الوظائف المطلوبة هي:

– علم البيئة.

– السياحة المستدامة.

– إدارة البيئة.

– إدارة السياحة.

– التقييم البيئي.

– إدارة الموارد الطبيعية.

– علم الأحياء.

– التخطيط الإقليمي الحيوي.

– مجال تنمية الحياة الفطرية.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023م؛ ويستمر التقديم لمدة 10 أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)