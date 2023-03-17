وظائف هندسية شاغرة لدى نوماك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، وتبوك.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كيميائي (عدد وظيفتين/ أملج): شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.

– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، البيئة، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)