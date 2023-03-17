وظائف شاغرة في شركة بوبا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب/ تمهير (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مساعد أول/ صوت العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)