شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجازان، وحائل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مناوب/ التجميع الجاف (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس بيئي (جازان): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، الهندسة المدنية).

– مستشار التطوير رئيسي/ منتجات الأنابيب (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مستشار رئيسي/ الضرائب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)