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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى النهدي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو ما يعادلها.

– مدير أول الفريق القانوني (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول البحث عن الموقع (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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