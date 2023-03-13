شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الطب الحيوي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا الطبية الحيوية، الهندسة الطبية الحيوية)، أو ما يعادلها.

– مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الطبية الحيوية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)