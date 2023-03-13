وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الإحصاء

وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير مدققي العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التدقيق)، أو ما يعادلها.

– مدقق أول العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التدقيق)، أو ما يعادلها.

– أخصائي حوكمة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)