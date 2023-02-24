وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك فهد الطبية “عضو التجمع الصحي الثاني، عبر موقع تويتر ، عن فتح التقديم للعمل بـ (دوام جزئي) عبر برنامج فني تقدير تكاليف المعتمد، الخاص بهيئة التخصصات الصحية والمنفذ في مدينة الملك فهد الطبية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدربين (دوام جزئي – برنامج فني تقدير تكاليف).

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

شهادة في المالية أو المحاسبة.

خبرة في المجال 1 سنة على الأقل.

طريقة التقديم: