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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك فهد الطبية “عضو التجمع الصحي الثاني، عبر موقع تويتر ، عن فتح التقديم للعمل بـ (دوام جزئي) عبر برنامج فني تقدير تكاليف المعتمد، الخاص بهيئة التخصصات الصحية والمنفذ في مدينة الملك فهد الطبية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدربين (دوام جزئي – برنامج فني تقدير تكاليف).
المؤهلات والخبرات:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- شهادة في المالية أو المحاسبة.
- خبرة في المجال 1 سنة على الأقل.
طريقة التقديم:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).