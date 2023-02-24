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وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك فهد الطبية “عضو التجمع الصحي الثاني، عبر موقع تويتر ، عن فتح التقديم للعمل بـ (دوام جزئي) عبر برنامج فني تقدير تكاليف المعتمد، الخاص بهيئة التخصصات الصحية والمنفذ في مدينة الملك فهد الطبية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  •  مدربين (دوام جزئي – برنامج فني تقدير تكاليف).

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  شهادة في المالية أو المحاسبة.
  •  خبرة في المجال 1 سنة على الأقل.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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