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شكرا لقرائتكم وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
السكرتير الطبي التنفيذي III:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
- أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
- أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
- التسجيل / الترخيص.
- نتائج IELTS مطلوبة.
فني مختبرات طبية III-74:
المؤهلات والخبرات:
- مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.
كبير فني مختبرات طبية 0091:
المؤهلات والخبرات:
- مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.
السكرتير التنفيذي الثاني:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى أو المطلوب: سنتان دبلوم في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 8 سنوات من الخبرة.
- أو درجة البكالوريوس في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 2 سنوات من الخبرة.
- أو ماجستير في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. أي خبرة المطلوبة
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).