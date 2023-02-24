شكرا لقرائتكم وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

السكرتير الطبي التنفيذي III:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.

أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.

أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.

التسجيل / الترخيص.

نتائج IELTS مطلوبة.

فني مختبرات طبية III-74:

المؤهلات والخبرات:

مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.

كبير فني مختبرات طبية 0091:

المؤهلات والخبرات:

مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.

السكرتير التنفيذي الثاني:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى أو المطلوب: سنتان دبلوم في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 8 سنوات من الخبرة.

أو درجة البكالوريوس في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 2 سنوات من الخبرة.

أو ماجستير في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. أي خبرة المطلوبة