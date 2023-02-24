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وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي،  عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

السكرتير الطبي التنفيذي III:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
  • أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
  • أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
  • التسجيل / الترخيص.
  • نتائج IELTS مطلوبة.

فني مختبرات طبية III-74:

المؤهلات والخبرات:

  • مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.

كبير فني مختبرات طبية 0091:

المؤهلات والخبرات:

  • مستوى الدرجة: شهادة الدبلوم.

السكرتير التنفيذي الثاني:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى أو المطلوب:  سنتان دبلوم في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 8 سنوات من الخبرة.
  • أو درجة البكالوريوس في السكرتير التنفيذي أو إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. مع 2 سنوات من الخبرة.
  • أو ماجستير في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية. أي خبرة المطلوبة

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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