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وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في عدة مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • محلل خدمات الدعم.
  • سائق القطار.
  • مراقب المرور.
  • أخصائي تكاليف.
  • خبير المسارات والهياكل.
  • مشغل المحطات والساحة.
  • أخصائي أول تطوير التطبيقات.
  • فني مسارات وهياكل.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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