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شكرا لقرائتكم محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- فني ميكانيكي III.
- استراتيجي التخطيط.
- منسق مراقبة الجودة.
- مطور تكامل.
- فني ميكانيكي.
- مهندس أتمتة.
- مشرف مشتريات.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).