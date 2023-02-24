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محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. فني ميكانيكي III.
  2. استراتيجي التخطيط.
  3. منسق مراقبة الجودة.
  4. مطور تكامل.
  5. فني ميكانيكي.
  6. مهندس أتمتة.
  7. مشرف مشتريات.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم: 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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