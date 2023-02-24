شكرا لقرائتكم البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير أول ، الدعم التنظيمي.

موظف مشتريات ميداني.

مدير المالية والإدارة.

مدير العمليات القانونية.

أخصائي إعادة التأمين.

رئيس قسم الرقمنة ودعم تكنولوجيا المعلومات (ICD).

مراجع داخلي.

فترة تدريب 2023 الربع الأول.

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