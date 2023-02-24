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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير أول ، الدعم التنظيمي.
  • موظف مشتريات ميداني.
  • مدير المالية والإدارة.
  • مدير العمليات القانونية.
  • أخصائي إعادة التأمين.
  • رئيس قسم الرقمنة ودعم تكنولوجيا المعلومات (ICD).
  • مراجع داخلي.
  • فترة تدريب 2023 الربع الأول.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
MO Nasa

MO Nasa

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