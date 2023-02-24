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شكرا لقرائتكم البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير أول ، الدعم التنظيمي.
- موظف مشتريات ميداني.
- مدير المالية والإدارة.
- مدير العمليات القانونية.
- أخصائي إعادة التأمين.
- رئيس قسم الرقمنة ودعم تكنولوجيا المعلومات (ICD).
- مراجع داخلي.
- فترة تدريب 2023 الربع الأول.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).