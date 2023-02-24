شكرا لقرائتكم وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس سلامة. تمريض. مساعدة ممرضة. مساعد صحي. أخصائي مبيعات. أخصائية مبيعات. أخصائية توظيف. مشرفة سجلات طبية. سكرتارية طبية. محاسب مبيعات كاشير. مهندس معماري. أمين صندوق (كاشير). أخصائي مبيعات. مسئول تسويق اكتروني. محاسب رواتب. مساعد محاسب. سكرتير تنفيذي. محاسب.

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