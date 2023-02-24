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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مهندس سلامة.
- تمريض.
- مساعدة ممرضة.
- مساعد صحي.
- أخصائي مبيعات.
- أخصائية مبيعات.
- أخصائية توظيف.
- مشرفة سجلات طبية.
- سكرتارية طبية.
- محاسب مبيعات كاشير.
- مهندس معماري.
- أمين صندوق (كاشير).
- أخصائي مبيعات.
- مسئول تسويق اكتروني.
- محاسب رواتب.
- مساعد محاسب.
- سكرتير تنفيذي.
- محاسب.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).