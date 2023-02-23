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شكرا لقرائتكم السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية
المسمى الوظيفي:
أخصائي رئيسي – إدارة الاستشارات القانونية:
المؤهلات والخبرات:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أو في تخصص ذي صلة بالوظيفة. أو ما يعادلها.
- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- أن تكون الخبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير – بحد أدنى – في المجالات القانونية.
أخصائي تجربة مستفيد – الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير.
- حصول المرشح على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة.
- يفصل حصول المشرح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة أو شهادة احترافية في تحليلات البيانات.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 22 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).