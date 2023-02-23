وظائف

السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم السوق المالية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

أخصائي رئيسي – إدارة الاستشارات القانونية:

المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، أو في تخصص ذي صلة بالوظيفة. أو ما يعادلها.
  • أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية .
  • أن تكون الخبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير – بحد أدنى – في المجالات القانونية.

أخصائي تجربة مستفيد – الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير.
  • حصول المرشح على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة.
  • يفصل حصول المشرح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة أو شهادة احترافية في تحليلات البيانات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ  22 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا