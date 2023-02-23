شكرا لقرائتكم الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل خدمات الدعم.

سائق القطار.

مراقب المرور.

أخصائي تكاليف.

خبير المسارات والهياكل.

مشغل المحطات والساحة.

أخصائي أول تطوير التطبيقات.

فني مسارات وهياكل.

والمزيد …

طريقة التقديم: