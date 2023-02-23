شكرا لقرائتكم شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس بحري. المدير الفني. مشغل الراديو. أخصائي لوجستي. عامل الحفر. رستابوت. أخصائي عقود أول. أخصائي المشتريات. والمزيد …