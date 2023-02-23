شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – مطوّر رئيسي (جافا).

– حارس أمن.

– مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات.

– أخصائي دعم فني.

– فني مرحلات كهربائية.

– مفتش ميدان.

– مسؤول النظام.

– منسق مندوب علاقات عامة.

– مُساعد إداري.

– إداري أنظمة. أماكن العمل: – الجبيل.

– ينبع.

– جازان.

– رأس الخير. نبذة عن البرنامج: – برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا