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فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (رجال)، على رتبة (جندي).

شروط وظائف الجوازات

وأوضحت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

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– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم سيتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1444هـ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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