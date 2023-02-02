وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى إريكسون

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس خدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.

– رئيس إدارة التنفيذ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال).

– مهندس حلول/ أنظمة دعم الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)