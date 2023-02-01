وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل ماكينات/ خط الصفائح (الرياض).

– مشغل معدات/ الإنتاج (الدمام).

– منسق سلسلة التوريد (الدمام).

– مشرف معدات التحليل (الجبيل).

– مشغل معدات (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)