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وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى معادن

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“ساهم” تطلق منصتها الإلكترونية لاستعراض الفرص الاستثمارية العقارية بالمملكة

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مشاريع.

– مشغل أول/ عمليات التعدين.

– مشرف الإنتاج.

– كيميائي أول.

– مهندس أول الأجهزة.

– فني أول مختبر/ المواد الخام.

– مشرف مناوب/ منجم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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