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مدارس الملك فيصل تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية

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شكرا لقرائتكم مدارس الملك فيصل تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدارس الملك فيصل في الرياض عن رغبتها في ضم كوادر تعليمية وإدارية من ذوي الكفاءة للعمل بالمدارس (بنين / بنات) في جميع المراحل الدراسية، للعام الدراسي القادم 1445هـ الموافق 2023/2024م، وذلك في كافة التخصصات التعليمية، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- وظائف تعليمية (كافة التخصصات التعليمية).

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2- وظائف إدارية (كافة التخصصات الإدارية).

المراحل الدراسية:

– جميع المراحل الدراسية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.

طريقة التقديم:

– وأشارت مدارس الملك فيصل في الرياض، إلى إنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

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