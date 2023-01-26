شكرا لقرائتكم مدارس الملك فيصل تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدارس الملك فيصل في الرياض عن رغبتها في ضم كوادر تعليمية وإدارية من ذوي الكفاءة للعمل بالمدارس (بنين / بنات) في جميع المراحل الدراسية، للعام الدراسي القادم 1445هـ الموافق 2023/2024م، وذلك في كافة التخصصات التعليمية، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.