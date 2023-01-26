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شكرا لقرائتكم مدارس الملك فيصل تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدارس الملك فيصل في الرياض عن رغبتها في ضم كوادر تعليمية وإدارية من ذوي الكفاءة للعمل بالمدارس (بنين / بنات) في جميع المراحل الدراسية، للعام الدراسي القادم 1445هـ الموافق 2023/2024م، وذلك في كافة التخصصات التعليمية، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- وظائف تعليمية (كافة التخصصات التعليمية).
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2- وظائف إدارية (كافة التخصصات الإدارية).
المراحل الدراسية:
– جميع المراحل الدراسية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.
طريقة التقديم:
– وأشارت مدارس الملك فيصل في الرياض، إلى إنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.