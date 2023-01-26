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وظائف لدى جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير تنمية موارد.
2- مشرف ومتابع أداء.
3- موظف علاقات وتنمية موارد (5 وظائف).

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الشروط المطلوبة:

1- سعودي.
2- بكالوريوس علاقات أو تسويق وتنمية موارد أو دبلوم في نفس التخصص.
3- من سكان مكة المكرمة.
4- يفضّل القدرة على التخاطب بالإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 ولمدة 10 أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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