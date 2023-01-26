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مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - العمل بالمطاعم العالمية التالية: 

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– Cheese Cake Factory.
– PF Chang’s.
– Texas Roadhouse.
– Raising Cane’s.

الوظائف المتاحة:

– طاقم خدمة.
– طباخ رئيسي .
– مساعد طباخ.
– مضيف.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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