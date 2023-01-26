مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - العمل بالمطاعم العالمية التالية:

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– Cheese Cake Factory.

– PF Chang’s.

– Texas Roadhouse.

– Raising Cane’s.

الوظائف المتاحة:

– طاقم خدمة.

– طباخ رئيسي .

– مساعد طباخ.

– مضيف.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]