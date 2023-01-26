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شكرا لقرائتكم مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - العمل بالمطاعم العالمية التالية:
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– Cheese Cake Factory.
– PF Chang’s.
– Texas Roadhouse.
– Raising Cane’s.
الوظائف المتاحة:
– طاقم خدمة.
– طباخ رئيسي .
– مساعد طباخ.
– مضيف.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]