وظائف

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية وهندسية وتقنية بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- صيدلي.
2- فني التخطيط الكهربائي للقلب.
3- مدير صيانة الطائرات.
4- مدرب صيانة طائرات.
5- مدير تطوير التطبيقات.
6- مهندس الأنظمة المالية والإدارية.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

أماكن العمل:

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا