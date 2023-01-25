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شكرا لقرائتكم البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التسجيل في برنامج (تمهير) بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
1- المالية.
2- علوم الحاسب.
3- نظم المعلومات الإدارية.
4- الهندسة الصناعية.
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الشروط العامة:
1- سعودي الجنسية.
2- تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.
3- لغة إنجليزية.
المكافآت الشهرية والمزايا:
1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- برنامج تمهير (الرياض):
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2- برنامج تمهير (جدة):
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