شكرا لقرائتكم البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التسجيل في برنامج (تمهير) بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.